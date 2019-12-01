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    У світі

    Лукашенко сильно хворий. Його потайки лікували в Еміратах, – політолог

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    <p>Президент Білорусі Олександр Лукашенко</p> - Лукашенко сильно хворий. Його потайки лікували в Еміратах, – політолог

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Найближчому оточенню Бацьки росіяни могли запропонувати високі посади у майбутній союзній державі

    Незмінний глава білоруської держави Олександр Лукашенко має серйозні проблеми зі здоров’ям, інформація про які приховується.

    Про це на своєму Telegram-каналі заявив український аналітик Тарас Березовець.

    «У Лукашенка виявилися серйозні проблеми зі здоров’ям, які ретельно приховують. Нещодавно він таємно пройшов курс лікування в ОАЕ. І його хитке майбутнє багато що пояснює», – зазначає експерт.

    Зокрема, за словами Березовця, за умов непередбачуваного майбутнього Лукашенко та його оточення, вочевидь, починають ще більш відверто діяти в інтересах Росії, свідченням чого може бути остання публічна заява посла республіки Білорусь у Москві Володимира Семашка про існуючу між президентами обох країн домовленість щодо утворення спільних уряду та парламенту.

    «Семашко це не просто черговий чиновничок, ні. З 30 травня 2019 року його наділено повноваженнями заступника прем’єр-міністра з питань діяльності Білорусі в рамках Союзної держави (СД) і відносин з Росією. Тобто посол в ранзі віце-прем’єра. Причина такої не субординації може бути в тому, що це вже не людина Бацьки, а Путіна», – пояснив політолог.

    «Найближчому оточенню Бацьки росіяни могли запропонувати високі посади у майбутній союзній державі. Попросту кажучи, завербувати», – додав Березовець.

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    Білорусь Росія Олександр Лукашенко
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