Лукашенко сильно хворий. Його потайки лікували в Еміратах, – політолог



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Найближчому оточенню Бацьки росіяни могли запропонувати високі посади у майбутній союзній державі

Незмінний глава білоруської держави Олександр Лукашенко має серйозні проблеми зі здоров’ям, інформація про які приховується.

Про це на своєму Telegram-каналі заявив український аналітик Тарас Березовець.

«У Лукашенка виявилися серйозні проблеми зі здоров’ям, які ретельно приховують. Нещодавно він таємно пройшов курс лікування в ОАЕ. І його хитке майбутнє багато що пояснює», – зазначає експерт.

Зокрема, за словами Березовця, за умов непередбачуваного майбутнього Лукашенко та його оточення, вочевидь, починають ще більш відверто діяти в інтересах Росії, свідченням чого може бути остання публічна заява посла республіки Білорусь у Москві Володимира Семашка про існуючу між президентами обох країн домовленість щодо утворення спільних уряду та парламенту.

«Семашко це не просто черговий чиновничок, ні. З 30 травня 2019 року його наділено повноваженнями заступника прем’єр-міністра з питань діяльності Білорусі в рамках Союзної держави (СД) і відносин з Росією. Тобто посол в ранзі віце-прем’єра. Причина такої не субординації може бути в тому, що це вже не людина Бацьки, а Путіна», – пояснив політолог.

«Найближчому оточенню Бацьки росіяни могли запропонувати високі посади у майбутній союзній державі. Попросту кажучи, завербувати», – додав Березовець.