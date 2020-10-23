Аваков відкинув заяви Зеленського про «здачу Криму без бою»
Аваков зазначив, що Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії Криму, але мала обмежені можливості й силиМіністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відкинув твердження президента України Володимира Зеленського, що під час окупації Криму Росією 2014 року український півострів «здали без бою» і винні в цьому мають відповісти за це.
Про це Аваков сказав на Спеціальному київському безпековому форумі.
Аваков зазначив, що Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії Криму, але мала обмежені можливості й сили.
«Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу говорили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І, виходячи з цього, слід оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, що не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе», – сказав Аваков.
Зеленський заявив, що ті українські державні діячі, які, за його словами, 2014 року без бою віддали в Крим Росії, мають нести відповідальність, і наголосив, що «питання не в помсті, а в справедливості», востаннє наразі під час свого звернення до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.
Джерело: Інтерфакс-Україна