Резніков повідомив, коли Україна постачатиме воду до Криму



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Можливості півострова дозволяють повністю забезпечити водою населення окупованого Криму, - міністр

Жодного постачання води до Криму з боку України до повної деокупації не буде, - міністр

Україна не постачатиме воду до Криму до його повної деокупації Росією. Про це заявив віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За словами міністра, можливості півострова дозволяють повністю забезпечити водою населення окупованого Криму.

«Жодного постачання води до Криму з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк», – сказав Рєзніков на Спеціальному київському безпековому форумі у п'ятницю.

Резніков пояснив, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, завезення додаткового населення з материкової Росії.

Міністр наголосив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант.

«Тому запитання та розповіді з боку РФ про те, що там щось не вирішується і це має вирішувати українська сторона – нікчемні. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання», – підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців.

Як повідомлялося 15 вересня, уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

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