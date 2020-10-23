  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Резніков повідомив, коли Україна постачатиме воду до Криму

    • Розсилка
    Можливості півострова дозволяють повністю забезпечити водою населення окупованого Криму, - міністр - Резніков повідомив, коли Україна постачатиме воду до Криму
    Можливості півострова дозволяють повністю забезпечити водою населення окупованого Криму, - міністр

    Жодного постачання води до Криму з боку України до повної деокупації не буде, - міністр

    Україна не постачатиме воду до Криму до його повної деокупації Росією. Про це заявив віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    За словами міністра, можливості півострова дозволяють повністю забезпечити водою населення окупованого Криму.

    «Жодного постачання води до Криму з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк», – сказав Рєзніков на Спеціальному київському безпековому форумі у п'ятницю.

    Резніков пояснив, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, завезення додаткового населення з материкової Росії.

    Міністр наголосив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант.

    «Тому запитання та розповіді з боку РФ про те, що там щось не вирішується і це має вирішувати українська сторона – нікчемні. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання», – підкреслив віце-прем'єр.

    Нагадаємо, окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців.

    Як повідомлялося 15 вересня, уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

    Читайте також:
    Крим Росія окупанти міністр вода ООН військові Україна водопостачання Олексій Резніков уряд населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies