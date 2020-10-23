Кабмін запевняє, що майже 60% виборчих дільниць доступні для людей з інвалідністю



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Людмила Денісова раніше заявила, що люди з інвалідністю зможуть проголосувати без проблем лише на 1% виборчих дільниць

Немчінов поінформував, що облдержадміністрації провели моніторинг щодо питання пристосованості ділянок для прийому людей з інвалідністю

Кабінет міністрів стверджує, що майже 60% виборчих дільниць на місцевих виборах доступні для людей з інвалідністю. Про це заявив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначається, що моніторинг ділянок триває.

«Ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням ділянок обговорювали під час засідання міжвідомчої комісії з підготовки до місцевих виборів. Облдержадміністрації провели моніторинг щодо питання пристосованості ділянок для прийому людей з інвалідністю і з'ясували, що доступними для них є 60% дільниць», – поінформував урядовець.

Як повідомлялося, раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявляла, що в Україні для осіб з інвалідністю доступний лише 1% виборчих дільниць. Офіс омбудсмена промоніторив архітектурну доступність 881 ділянки.

Вона також наголосила, що на ранок 23 жовтня жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для температурного скринінгу і дезінфекторами.

Також напередодні у МОЗ пояснили, як Covid-хворим проголосувати на виборах.

На місцевих виборах 25 жовтня право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі осіб.

Виборець, який прийде голосувати без маски, матиме змогу реалізувати своє виборче право, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.

Напередодні «Опора» створила невелику пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування.Також ЦВК прогнозує тривалий підрахунок голосів на місцевих виборах.