Суд відмовився визнати протиправним опитування Зеленського



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З позовом щодо незаконності ініційованого Зеленським опитування до суду звернувся житель Івано-Франківщини

Суд не побачив порушення прав людей через оголошення президентом опитування у день виборів

Окружний адміністративний суд Києва 23 жовтня відмовився визнати протиправним всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Про це йдеться на сайті суду.

«Обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду. Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні», – ідеться в повідомленні на сайті суду.

З позовом щодо незаконності ініційованого Зеленським опитування до суду звернувся житель Івано-Франківщини. 23 жовтня сторони не прибули у судове засідання, і суд розглядав справу у письмовому провадженні.

Як повідомлялося, орієнтовна вартість опитування Зеленський становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Нагадаємо, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.