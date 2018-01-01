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    Аваков заявив, що Дєєва зараз працює його радником на громадських засадах

    Дєєва виступила на колегії МВС з доповіддю про гендерну політику в поліції
    Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що звільнена з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва є його радником на громадських засадах. Про Аваков сказав у суботу на колегії МВС. «Вона (Дєєва – ред.) зараз працює радником міністра на громадських засадах», – заявив
    • Сьогодні, 07:38
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    Анастасія Дєєва
    Анастасія Дєєва

    Дєєва виступила на колегії МВС з доповіддю про гендерну політику в поліції

    Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що звільнена з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва є його радником на громадських засадах.

    Про Аваков сказав у суботу на колегії МВС.

    «Вона (Дєєва – ред.) зараз працює радником міністра на громадських засадах», – заявив Аваков, запросивши Дєєву на трибуну.

    Дєєва виступила з доповіддю про гендерну політику в поліції й закликала посилити забезпечення прав жінок у правоохоронних органах.

    Нагадаємо, 27 грудня 2017 року стало відомо, що Кабмін звільнив заступницю Авакова. Дєєву було звільнено за власним бажанням.

    Після звільнення скандальна екс-заступниця Авакова відправилася до океану.

    Як відомо, Дєєва у віці 24 років стала заступницею міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції. Після її призначення восени 2016 року у ЗМІ з'явилося чимало  скандальних публікацій про особисте життя чиновниці, її чоловік навіть обіцяв судитися через фейки.  

    У квітні 2017 року Дєєва увійшла до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

    Джерело: Радіо Свобода

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