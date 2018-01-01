Аваков заявив, що Дєєва зараз працює його радником на громадських засадах

Дєєва виступила на колегії МВС з доповіддю про гендерну політику в поліції

Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що звільнена з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва є його радником на громадських засадах. Про Аваков сказав у суботу на колегії МВС. «Вона (Дєєва – ред.) зараз працює радником міністра на громадських засадах», – заявив



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Анастасія Дєєва

Дєєва виступила на колегії МВС з доповіддю про гендерну політику в поліції

Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що звільнена з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва є його радником на громадських засадах.

Про Аваков сказав у суботу на колегії МВС.

«Вона (Дєєва – ред.) зараз працює радником міністра на громадських засадах», – заявив Аваков, запросивши Дєєву на трибуну.

Дєєва виступила з доповіддю про гендерну політику в поліції й закликала посилити забезпечення прав жінок у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року стало відомо, що Кабмін звільнив заступницю Авакова. Дєєву було звільнено за власним бажанням.

Після звільнення скандальна екс-заступниця Авакова відправилася до океану.

Як відомо, Дєєва у віці 24 років стала заступницею міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції. Після її призначення восени 2016 року у ЗМІ з'явилося чимало скандальних публікацій про особисте життя чиновниці, її чоловік навіть обіцяв судитися через фейки.

Джерело: Радіо Свобода