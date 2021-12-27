Азаров оконфузився з твітом про військовий облік для жінок

Свій пост про жінок Азаров проілюстрував фотографією відомої гранатометниці Валерії Бурлакової та її сина

Колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, який втік до Росії, оконфузився з твітом про військовий облік усіх військовозобов’язаних жінок в Україні. Свій пост про «страждання українських жінок» Азаров проілюстрував фотографією відомої гранатометниці Валерії Бурлакової. Про це Бурлакова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Бурлакова зазначила, що Азаров у своєму твіті про «страждання українського жіноцтва» проілюстрував фотографією її та її сина.

«О, ми з Тимуром на пляжі у Гаазі, ілюструємо страждання українського жіноцтва у дописі Азірова», - написала Бурлакова.

Вона також опублікувала скрін повідомлення Азарова.

Зазначимо, Валерія Бурлакова – ветеранка російсько-української війни на Сході. Вона служила гранатометницею у зоні конфлікту на Донбасі. Як і у багатьох військовослужбовців, її історія почалася з Майдану. Тоді вона ще працювала журналісткою в «Українському тижні» та висвітлювала хроніку протестів як кореспондентка.

Після повернення з фронту Лєра повернулася до журналістики. Зараз тема війни все ще залишається поруч із нею, проте вже трансформована у тексти та розмови. Лєра записує спогади ветеранів та ветеранок: частину записаного публікує, решту залишає для себе.

Лєра Бурлакова написала книгу «Життя P.S.» після загибелі свого нареченого. Його звали Анатолій Гаркавенко. Позивний – Морячок. 25-річний хлопець загинув внаслідок підриву на розтяжці неподалік Авдіївки, коли разом із двома своїми побратимами був на завданні з розмінування лісосмуги.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Пізніше стало відомо, що перелік професій, представники яких мають стати на військовий облік в Україні, планують скоротити.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Упродовж 2022 року відпрацьовуватиметься механізм взяття жінок на військовий облік. Його, як і у випадку із чоловіками, здійснюватимуть Територіальні центри комплектування (колишні військомати).