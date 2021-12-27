Жінки в армії: петиція до Зеленського набрала необхідну кількість голосів

У петиція зазначається, що не усі жінки, які мають спеціальність, повинні бути військовозобов’язаними

Електронна петиція на сайті президента Володимира Зеленського щодо скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313, який передбачає брати на військовий облік усіх військовозобов’язаних жінок, набрала майже 26 тис. голосів. Про це стало відомо з електронної петиції, що розміщена на сайті президента.

«Перелік спеціальностей та/або професій,споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних (Наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313).

Начебто змінився лише перелік, але згідно нього майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації», – зазначається у петиції.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Пізніше стало відомо, що перелік професій, представники яких мають стати на військовий облік в Україні, планують скоротити.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Упродовж 2022 року відпрацьовуватиметься механізм взяття жінок на військовий облік. Його, як і у випадку із чоловіками, здійснюватимуть Територіальні центри комплектування (колишні військомати).