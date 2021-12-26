Військовий облік жінок: Міноборони виступило з роз'ясненнями

Зараз у переліку для військового обліку жінок наявні більш ніж 100 професій з різних сфер

Зараз у переліку для військового обліку жінок наявні більш ніж 100 професій з різних сфер

Оборонне відомство наголошує, що взяття жінок на військовий облік є елементом наближення до стандартів НАТО

Міністерстві оборони України виступило з роз'ясненням щодо взяття на військовий облік жінок. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

У відомстві відповіли на основні питання, пов'язані з прийомом жінок на облік у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців (ТЦК та СП, колишні військкомати).

Зазначається, що жінки перебували на військовому обліку і раніше, але це стосувалося обмеженого кола професій, таких як лікарі, жінки-військовослужбовці запасу. Тепер зміни в законодавстві розширюють можливості взяття на облік жінок інших спеціальностей та професій.

«Метою прийняття змін до закону ставилося удосконалення організаційно-правових основ комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час, так і в особливий період. Це дозволить збільшити кількість висококваліфікованих, навчених за відповідними спеціальностями та тих, що опанували відповідні професії, військовозобов'язаних. Система військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління буде приведена у відповідність до стандартів НАТО», – зазначають у Міноборони.

На термінову військову службу жінок не будуть забирати – впродовж 2022 року українкам не варто очікувати будь-яких проблем. Надалі за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки передбачені штрафи, попереджають у відомстві.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).

Взяттю на військовий облік підлягають усі жінки віком від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, що є спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, передбаченою у наказі Міноборони України №313 від 11 жовтня 2021 року. При цьому військово-облікова спеціальність визначається не тільки наявністю диплома, але також і досвідом роботи у тій чи іншій сфері діяльності – ще сюди включається класифікація видів економічної діяльності фізичної особи-підприємця. Остаточно належність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування.

Процес взяття на військовий облік подібний до того, який проходять чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий.

У той же час, при зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відстежувати наявні людські ресурси.

Вагітні жінки та з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку з чоловіками, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров'я людини та її сімейні обставини.

«Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, тому що ситуація зобов'язує. До кінця 2022 року в Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов'язаних жінок, які перебувають на військовому обліку» , – резюмували у Міноборони.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.

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