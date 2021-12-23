Вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік

Вагітність чи наявність малолітніх дітей не є приводом для зняття з військового обліку

«Військовозобов’язаний і військовослужбовець – це дуже великий шлях від одного до іншого»

Вагітність чи наявність малолітніх дітей не позбавляє жінок статусу військовозобов’язаних, отже, вони все одно підлягають взяттю на військовий облік. Про це під час пресконференції в Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України розповів полковник Валерій Куценко.

«Якщо жінка має дітей неповнолітніх, однозначно вона… буде військовозобов’язаною. Зрозумійте, військовозобов’язаний і військовослужбовець – це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона буде перебувати на військовому обліку, тому що спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі в разі збройної агресії чи ескалації. Але ніхто нікуди призивати її не збирається – це зовсім різні речі», – наголосив військовослужбовець.

Валерій Куценко зазначив, що існує «Закон України про військовий обов’язок та військову службу», у якому є визначений перелік причин для відстрочки від призову на збори чи на військову службу.

«Там є три категорії характерні – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я», – підсумував військовослужбовець.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

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