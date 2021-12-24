Військовий облік жінок: нардеп анонсував скорочення переліку професій

Зараз у переліку для військового обліку жінок наявні більш ніж 100 професій з різних сфер

У переліку є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням, відзначив нардеп

Перелік професій, представники яких мають стати на військовий облік в Україні, планують скоротити. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від «Слуги народу» Олександр Завітневич у Facebook.

Він нагадав, що навесні ухвалили закон, який передбачає, що жінки, котрі мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком стають на військовий облік військовозобов'язаних.

«Така норма була й раніше, але перелік визначав Кабінет міністрів України, проте Кабмін є великим колегіальним органом, а іноді рішення треба приймати вже сьогодні. У законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався, і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим», – пояснив нардеп

Він розповів, що обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим.

«Дійшли згоди, що перелік буде переглянуто у бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням", – написав голова комітету.

Водночас він наголосив, що сама ініціатива правильна, оскільки «країна повинна знати свої резерви».

«Прошу не сіяти паніку – жінок не призиватимуть на строкову службу. Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах», – наголосив Завітневич.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.