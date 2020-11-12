Бахматюк пояснив, чому НАБУ боїться згадувати в його справі про «спільника Писарука»

«Знаєте, скільки Писарука за рік допитали? Один раз. А що ж так?»

Бізнесмен Олег Бахматюк розповів про маніпуляції НАБУ у справі проти нього і про те, що детективи, які її розслідують, знаходяться під слідством СБУ у справі про шантаж. Повідомляє УНІАН.

Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону. За його словами, для того, щоб відкрити справу проти нього, директору НАБУ Артему Ситнику знадобився надуманий привід - нібито змова виконуючого обов’язки голови НБУ Олександра Писарука з ним, адже НАБУ може розслідувати справи тільки проти чиновників. Однак оскільки звинувачення в змові є абсурдними, а сам Писарук має на Заході високу репутацію, тепер Ситник змушений замовчувати факт його звинувачення по справі.

«Це називається «підміна понять». Ви знаєте, як звучить моя справа? Я разом зі своїм спільником... А мій спільник – це виконуючий обов’язки голови Національного банку, коли Гонтарева була у відпустці. Так насправді ви чули хоч один раз від Ситника, від Шабуніна – від усіх цих «шановних» людей – фамілію Писарук? Дивно. Бо Бахматюк не чиновник. Я ніколи не був чиновником, я ніколи не був депутатом, я ніколи не був міністром. Я не підпадаю під категорію «чиновник», я не є державний службовець. Державний службовець у моїй справі є Олександр Писарук. А знаєте чому? Тому що Олександр Писарук 3 роки був представником МВФ в Україні. І фактично сказати, що я вступив у зговір із Писаруком... Бо він же основний чинник», — заявив бізнесмен. — Знаєте, скільки Писарука за рік допитали? Один раз. А що ж так?».

Окрім того, Олег Бахматюк повідомив, що справу відновили по заяві особи, яка виявилась шантажисткою і тепер переховується від слідства, а в змові з нею, як встановило слідство, були детективи НАБУ: «Заява... Є така Ірена Росс. Це шантажистка, яка шантажувала компанію по «ВіЕйБі банку». До речі, це доказано: у зговорі з двома детективами НАБУ. Є справа у ДБР. Вона взята при передачі грошей. Її випустили під заставу — і вона втекла».

Справа проти Писарука і Бахматюка стосується нібито нецільового використання рефінансування, наданого НБУ «ВіЕйБі банку», що спростовується офіційними експертизами. Олександр Писарук виграв суд першої інстанції проти антикорупційного бюро і заявив, що НАБУ у цій справі проявили непрофесійність та переслідування своїх цілей, висунувши безпідставні підозри.