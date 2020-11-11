СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови

Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам

Оперативники СБУ провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як «громадська приймальня»

Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ.

Зазначається, що оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як «громадська приймальня» одного з громадсько-політичних діячів. Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки.

Як відомо, на посаду міського голови Одеси претендують чинний мер Геннадій Труханов (у першому турі набрав 38,3% голосів) і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик (19,4%).

Напередодні ЦВК оприлюднила результати виборів міських голів в семи областях України.

Зокрема, мером Василькова стала самовисуванка. А скандальний діяч часів Януковича Каськів пройшов до Закарпатської облради від ОПЗЖ.

Крім того новообраний голова ОТГ на Закарпатті вже встиг попастися на хабарі.