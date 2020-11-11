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    СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови

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    Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам - СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови
    Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам
    Фото: СБУ

    Оперативники СБУ провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як «громадська приймальня»

    Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

    Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ.

    Зазначається, що оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як «громадська приймальня» одного з громадсько-політичних діячів. Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності. 

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки.

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    СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови
    СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови
    СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови
    СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови
    СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови
    СБУ: в Одесі готувалася масова фальсифікація виборів міського голови

    Як відомо, на посаду міського голови Одеси претендують чинний мер Геннадій Труханов (у першому турі набрав 38,3% голосів) і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик (19,4%).

    Напередодні ЦВК оприлюднила результати виборів міських голів в семи областях України. 

    Зокрема, мером Василькова стала самовисуванка. А скандальний діяч часів Януковича Каськів пройшов до Закарпатської облради від ОПЗЖ.

    Крім того новообраний голова ОТГ на Закарпатті вже встиг попастися на хабарі

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