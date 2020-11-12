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    Економіка та фінанси

    Голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року

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    Наразі Україна з МВФ обговорюють три блоки питань, - голова НБУ - Голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року
    Наразі Україна з МВФ обговорюють три блоки питань, - голова НБУ

    Точна дата прибуття МВФ до України стане відома після вирішення низки питань, – Шевченко

    Голова Національного банку України Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що дата прибуття місії МВФ в Україну стане відома після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд. Про це повідомляє Голос Америки.

    Зазначається, що Шевченко все ж сподівається на відвідини місії нашої країни до кінця цього року.

    «Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року», – розповів Кирило Шевченко.

    Кирило Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий  – проекту бюджету України на 2021 рік. І третій – роботи самого Національного банку.

    «Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру», – додав Кирило Шевченко.

    Як повідомлялося 10 листопада, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

    Нагадаємо, 8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

    Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

    Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

    Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів

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