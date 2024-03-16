Банкова оцінила можливий переворот у Росії

Подоляк: «У Росії буде класичний російський бунт»

У Росії не існує опозиції, яка готова розбудувати щось, що спроможне протистояти силовій вертикалі диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

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На думку посадовця, переворот у Росії може відбутися тільки шляхом збройного бунту.

«У Росії не буде класичної революції ціннісного плану, де поступово будуть виготовляти тези, напрацьовувати мережі, агітаторів і так далі. У Росії буде класичний російський бунт. Тобто люди зі зброєю, оці всі «герої СВО» повернуться для того, щоб вчинити перерозподіл на тлі різкого ослаблення державних інституцій», – розповів він.

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Подоляк навів приклад, який демонструє, що буде відбуватись у Росії в майбутньому: «Це пригожинський похід на Москву. Два дні всі в істериці були, Путін зник, інші в рот води набрали і так далі. Так само буде відбуватись і зараз».

За словами радника, в Росії буде некерований бунт. У різних регіонах РФ будуть з'являтися групи людей зі зброєю, які навчились вбивати на території України, але зрозуміли, що війну програли.

«І чим вони підуть займатись? У момент ослаблення держави як такої, у цей період вони захочуть, скориставшись своєю силою, через насилля вчинити перерозподіл регіонального впливу, регіональних статків, всього, що є в регіонах. І так само це буде відбуватись в Москві, Пітері і будь-де. Путін зникне. Я вам точно говорю, що його ми точно не знайдемо у момент, коли почнуться ці проблеми в Росії. Але це не революція. Це неможливо розбудити», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що в Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня, силовики затримали на публічних заходах 130 людей.

За повідомленням ЗМІ, партизанська білоруська група опору Bypol, що діє з Польщі, готує державний переворот проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.