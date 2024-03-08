Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського

Президенти Туреччини та України провели продуктивні перемовини у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні із офіційним візитом до Туреччини, аби зустрітись із своїм колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч тривала протягом декількох годин за закритими дверима у офісі президента Туреччини у палаці Долмабахче у Стамбулі. Як і очікувалось, сторони обговорили хід війни, яка триває між Україною та Росією, а також можливість продовження угоди про зерновий коридор.

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Зустріч президента Ердогана і Зеленського розпочалася близько 19.15 і завершилася близько 20.45. Після зустрічі президент Реджеп Таїп Ердоган і президент України Володимир Зеленський вийшли до преси. Зокрема президент Ердоган зробив заяву про те, що не відкидає посередництва у проведенні перемовин між Україною та Росією. Про це пише турецьке видання Milliyet.

Мирний саміт за участі Росії

«Ми готові прийняти мирний саміт, де також буде присутня Росія», – заявив Ердоган. «На сьогоднішніх зустрічах ми детально обговорили розвиток подій щодо війни. Я наголосив на територіальній цілісності та незалежності нашого стратегічного партнера України. Регіональні та глобальні наслідки війни посилюються, і на це треба реагувати», – заявив Ердоган.

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Зустріч Ердогана і Зеленського пройшла за закритими дверима Sozcu

Зерновий коридор

Також президент Ердоган вкотре наголосив на важливості відновлення зернового коридору для експорту зерна. «Чорноморська ініціатива запобігла глобальній продовольчій кризі. Ми, як і раніше, готові надати підтримку для досягнення нової угоди», – зазначив президент Турецької Республіки.

Президенти Туреччини та України дали спільну пресконференцію фото: Milliyet

Інтеграція і торгівля з Україною

Реджеп Таїп Ердоган: «Наша підтримка інтеграції України до євроатлантичних інституцій залишається. На сьогоднішніх зустрічах ми детально обговорили питання порядку денного наших двосторонніх відносин. Ми раді, що наша двостороння торгівля має стабільний курс. Ми погодилися збільшити наші зусилля для досягнення цілі довсторонньої торгівлі в $10 млрд» .

Форум з відновлення України

«Багато наших компаній продовжують свою роботу в цій галузі. Ми також рішуче підтримуватимемо зусилля України з відновлення. Також ми провели форум відновлення України в Стамбулі», – запевнив президент Туреччини.

Реакція Зеленського на перемовини у Стамбулі

Президент Зеленський пресі сказав наступне: «Хочу подякувати президенту Туреччини та турецькому народу за підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Сьогодні у нас, як завжди, були продуктивні переговори. Завдяки посередництву Туреччини ми досягли серйозних результатів. Ми з нетерпінням чекаємо майбутніх зусиль».

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«Сьогодні я надав відповідний список, зокрема кримських татар. Ці люди перебувають на окупованій українській території. Сьогодні ми звернули увагу на наш мирний план. Я поінформував президента Туреччини про підготовку до глобального саміту, особливо на рівні лідерів держав. «Ми хочемо досягти справедливого миру для України», – зазначив президент Зеленський.

«Я сьогодні зустрічався з підприємствами оборонної промисловості. Мені було приємно зустрітися з підприємствами. Ми готові вирішувати ці питання в рамках нашої економічної співпраці. Ми сьогодні тут підписали угоду. Це полегшить нашу торгівлю. Чорноморський регіон теж дуже важливий. Там пройшло багато кораблів. Цим коридором вже пройшло понад 30 мільйонів тонн зерна. Хочу побажати всім миру напередодні Рамадану. Сподіваюся, що під час священного місяця Рамадан мир стане трішки ближчим до нас», – переконаний очільник України.

Угода про спрощену торгівлю

Пізніше стало відомо, що сьогодні ввечері делегації України й Туреччини підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються між сторонами. Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

За цим документом, інформацією обмінюватимуться Державна митна служба України та Міністерство торгівлі Туреччини.

У рамках угоди створять систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої відбуватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

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Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспорту через кордони обох держав, а також протидіятиме митним правопорушенням.

Нагадаємо, як повідомив Зеленський у мережі X, він вдячний Туреччині за її надійну підтримку. «Обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Ми можемо досягти цього, працюючи разом», – зазначив Зеленський. «Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні», – наголосив Зеленський.

Як пише турецьке видання, Володимир Зеленський опівдні прибув до Туреччини в рамках офіційного візиту. Він відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ.

Зеленський повідомив, що присвоїв другому корвету класу Ada ім’я «Гетьман Іван Виговський». Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, роботу над корветом «Гетьман Іван Виговський» розпочали в серпні 2023 року.

Раніше йшлось про те, що Ердоган готовий відновити процес переговорів між Росією та Україною. У своєму відеозверненні до учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа президент Туреччини заявив, що не зможе взяти участь у заході через підготовку до виборів до місцевих органів влади в країні.