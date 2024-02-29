Білоруські дисиденти готують переворот проти режиму Лукашенка – ЗМІ

Колишній білоруський офіцер Олександр Азаров зазначив, що для послаблення режиму Лукашенка потрібно забезпечити поразку Володимира Путіна в Україні

Партизанська білоруська група опору BYPOL, що діє з Польщі, готує державний переворот проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це заявив один з її керівників, пише Politico.

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«Ми розробили план і втілимо його в життя в потрібний час», – заявив колишній білоруський офіцер, експрацівник спецслужб Олександр Азаров бельгійському виданню VRT.

Азаров зазначив, що для послаблення режиму Лукашенка потрібно забезпечити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні.

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«Без Путіна немає Лукашенка. Якщо Україна зможе розпочати успішний наступ, у Путіна більше не буде часу на Білорусь», – вважає ексофіцер.

Партизанська білоруська група опору BYPOL, яка діє з Польщі навчає офіцерів та активно саботує Кремль у його війні проти України. Все задля підготовки державного перевороту проти режиму Мінська, публічно заявив один білоруський діяч.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знову планує балотуватися на посаду президента країни.

Нагадаємо, що Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.