Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)

Люди за кілька годин після похорону не розходилися і кричали антивоєнні гасла

У Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей. Про це повідомляє правозахисна група ОВД-Інфо.

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Зазначається, що затримання відбувалися у день прощання із загиблим Навальним у п'ятницю у 19 містах країни-агресора. Похорон проводили у Москві на Борисовському цвинтарі.

Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.

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У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.



Тим часом видання The Moscow Times повідомляє, що в Москві похорон Навального переріс на антивоєнний протест. Люди за кілька годин після похорону не розходилися і кричали антивоєнні гасла.



Зокрема, вони вигукували: «Поверніть солдатів додому», «Путін помре при нас», «Герої не вмирають».

Люди перед входом на кладбище скандируют «Навальный — герой России!». Им в ответ скандируют из-за стен кладбища «Спасибо, Алексей».



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/LcccbQvmyd — Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024

На кладбище, где похоронили Алексея Навального россияне кричали :

-"Украинцы хорошие люди!

-"Верните солдат домой !" pic.twitter.com/9YIM4LEUGl Будь ласка, читайте текст після реклами March 1, 2024

Як раніше повідомлялося, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.