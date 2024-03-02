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Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
фото: скріншот

Люди за кілька годин після похорону не розходилися і кричали антивоєнні гасла

У Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей. Про це повідомляє правозахисна група ОВД-Інфо.

Зазначається, що затримання відбувалися у день прощання із загиблим Навальним у п'ятницю у 19 містах країни-агресора. Похорон проводили у Москві на Борисовському цвинтарі.

Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.

У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.
 
Тим часом видання The Moscow Times повідомляє, що в Москві похорон Навального переріс на антивоєнний протест. Люди за кілька годин після похорону не розходилися і кричали антивоєнні гасла.
 
Зокрема, вони вигукували: «Поверніть солдатів додому», «Путін помре при нас», «Герої не вмирають».

Як раніше повідомлялося, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: путін протест Володимир Зеленський розслідування Олексій Навальний поховання солдат похорон

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