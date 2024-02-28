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КНДР відправила Росії кілька мільйонів боєприпасів – Sky News

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР відправила Росії кілька мільйонів боєприпасів – Sky News
фото з відкритих джерел

Загалом до РФ відправили понад шість тисяч контейнерів зі снарядами

Північна Корея передала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Sky News.

Загалом до РФ відправили понад шість тисяч контейнерів зі снарядами. Міністр оборони Південної Кореї зазначив, що у 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до Росії, можуть бути понад 3 млн 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів.

«Це може бути суміш з двох видів снарядів, і можна сказати, що було відправлено не менше кількох мільйонів снарядів», – уточнив Шин Вон Сік.

За його словами, сотні північнокорейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії. Але, як додав глава міноборони, заводи, які виготовляють снаряди для Росії, працюють на повну потужність.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття. 

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Теги: росія Північна Корея боєприпаси

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