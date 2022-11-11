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Банкова пояснила, чи піде на компроміси з ворогом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова пояснила, чи піде на компроміси з ворогом
Подоляк заявив, що Україна не піде на компроміси з росіянами
фото з відкритих джерел

Подоляк вважає, що Росія має відповісти за тисячі вбитих українців і знищену інфраструктуру

Росія повинна відповісти за воєнні злочини та вбивства в Україні, тож про «мирне вирішення» війни не може й бути мови. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він заявив, що Україна не може піти на «компроміси» з ворогом та віддати території, які тимчасово перебувають під окупацією.

«Іще раз про «компроміси»… Що таке «мирне рішення»? Це коли Україні пропонують розрахуватися своїми територіями за… тисячі вже вбитих українців і знищену інфраструктуру. Тобто за все платить Україна, а РФ узагалі не відповідає за воєнні злочини», – обурився Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк повдомив, що Росія у різний спосіб намагається схилити Україну до переговорів, бо рашистська армія виснажена, а жодними територіальними «перемогами» ворожа армія похвалитися не може.

Триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. 

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. 

 

Теги: армія звільнення радник росія Україна війна Михайло Подоляк

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