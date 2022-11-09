Дехто думає, що дуже хитрий: Банкова прокоментувала відступ окупантів із Херсона

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою

Росія стягує на Херсонщину додаткові резерви. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», – йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак теж не дуже вірить росіянам.

«Дехто думає, що дуже хитрий… Але ми на крок попереду», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Зазначимо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів.

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер раніше заявив, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії.

Українська розвідка оцінює кількість російських окупаційних військ на обороні Херсона у 30-50 тис.