Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану

Михайло Подоляк вважає, що ресурси Росії для ведення війни досягають межі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про візит секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева до Ірану. На думку представника Банкової, соратник російського диктатора просите в Ірану додаткову зброю.

«Кремль виснажений. Ресурси Росії досягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок («переговори»). Звідси і візит Патрушева до Тегерана», – заявив він.

За словами Подоляка, Патрушев проситиме в Ірану нову військову допомогу. Зокрема, ракети та дрони, щоб подолати дефіцит.

«Ідеальний час подвоїти допомогу Україні», – наголосив радник голови Офісу президента.

Зазначимо, раніше стало відомо, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.