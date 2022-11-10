П’ять промовистих смайлів. Як Банкова повідомила про успішний контрнаступ ЗСУ

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ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Півдні України

Голова офісу президента Андрій Єрмак ребусом натягнув на хороші новини з передової на Півдні України. Відповідний допис з’явився у Telegram-каналі Єрмака.

Користувачі соцмереж, які спробували розгадати ребус Єрмака, дійшли висновку, що йдеться про звільнення від окупантів трьох населених пунктів на Півдні України – міста Снігурівка на Миколаївщині та сіл Бобровий Кут і Киселівка на Херсонщині.

Зазначимо, раніше Оперативне командування «Південь» повідомило, що протягом минулої доби наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на сім кілометрів. Звільнили майже 260 кв. км територій та 12 населених пунктів.

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У мережі також з’явилася інтерактивна карта, що демонструє, яких успіхів досягли українські воїни на півдні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, українські воїни повідомили про звільнення від окупантів міста Снігурівка.

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Як відомо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Сьогодні міноборони РФ заявило, що втеча російських загарбників із правого берега Дніпра на Херсонщині – це вже не «жест доброї волі» чи зайняття кращих стратегічних позицій, а «маневр відповідно до затвердженого плану».