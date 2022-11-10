Головна Країна Політика
search button user button menu button

Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
Подоляк заявив, що Російська армія виснажена
фото: з відкритих джерел

Подоляк вважає, що Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія у різний спосіб намагається схилити Україну до переговорів, бо рашистська армія виснажена, а жодними територіальними «перемогами» ворожа армія похвалитися не може.

«Навіщо Росії «переговори» та «заморожування війни», зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги», щоб не мати вигляд повних лузерів. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території», – написав Подоляк у Твіттер.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще кілька сіл на Херсонщині.  9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Триває 260-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. За словами головнокомандувача Збройних сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на сім кілометрів та взяли під контроль шість населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль шість населених пунктів. 

Теги: армія міністр переговори президент росія Сергій Шойгу Херсон Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В МЗС України вважають нову заяву РФ про переговори «димовою завісою»
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
Вчора, 19:15
Марія Захарова на брифінгу заявила про готовність РФ до переговорів
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
Вчора, 16:38
Ватикан готовий виступити посередником у переговорах
Переговори України з РФ: Ватикан запропонував свій варіант
8 листопада, 13:36

Політика

Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
Стосунки США й України: експерт Центру оборонних стратегій розповів про перспективи на два роки
Стосунки США й України: експерт Центру оборонних стратегій розповів про перспективи на два роки
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
Україна виступила зі зверненням до світу щодо військової співпраці Росії та Ірану
Україна виступила зі зверненням до світу щодо військової співпраці Росії та Ірану
«Слуга народу» розповіла, за яким принципом Зеленський тепер спілкується з депутатами
«Слуга народу» розповіла, за яким принципом Зеленський тепер спілкується з депутатами
Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Великої Британії: деталі
Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Великої Британії: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
36K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
31K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
15K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
15K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
15K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту