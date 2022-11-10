Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори

Подоляк вважає, що Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія у різний спосіб намагається схилити Україну до переговорів, бо рашистська армія виснажена, а жодними територіальними «перемогами» ворожа армія похвалитися не може.

«Навіщо Росії «переговори» та «заморожування війни», зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги», щоб не мати вигляд повних лузерів. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території», – написав Подоляк у Твіттер.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще кілька сіл на Херсонщині. 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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Триває 260-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. За словами головнокомандувача Збройних сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на сім кілометрів та взяли під контроль шість населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль шість населених пунктів.