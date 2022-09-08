Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова пояснила, чому призначає колишніх міністра оборони і генпрокурора послами

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова пояснила, чому призначає колишніх міністра оборони і генпрокурора послами
Нещодавно Банкова почала хвилю звільнення неефективних посланців 
фото: Офіс президента

Андрій Сибіга: «Політичні призначення є в практиці дипломатичних служб усього світу» 

Політичні призначення є в практиці дипломатичних служб усього світу. Однак важливо зберігати правильну пропорцію. Про це говорив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у розмові з «Главкомом».  

«Дуже важливо, скажімо так, щоб мав місце баланс, виходячи з тієї країни, де відбувається це призначення. Якщо ми візьмемо приклад з Маркаровою (посол України в США – «Главком»), то це теж було політичне призначення. Але воно навіть не на 100% спрацювало, а на 1000%. Вона надзвичайно ефективна і дієва. І це позитивний приклад. Тому давайте дамо шанс усім проявити себе, хто, на вашу думку, підпадає під політичне призначення», – відповів Сибіга.

Водночас на Банковій підкреслюють: задоволені діяльністю наших дипломатів у США, але в деяких посольствах – ні. Про які саме амбасади йдеться обіцяють: буде видно з найближчих указів президента.

Сибіга наголосив: посольська робота – важка.  

«Робота керівником місії – це справді великий виклик для будь-кого, попри його попередню посаду... Посольство це складний механізм, де працюють професійні дипломати і поточна робота забезпечується саме професіоналами. Мені здається, що в багатьох випадках політичне призначення, справді, спрацьовує», – каже заступник глави Офісу президента. 

Нагадаємо, нещодавно колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова була призначена послом України у Швейцарії.

Читайте також:

Теги: звільнення посол посольство робота Андрій Сибіга

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга
Андрій Сибіга: Лукашенко зателефонував Зеленському у перший день війни
Сьогодні, 13:00
Андрій Сибіга: Для Байдена запрошення в Україну не потрібне
Андрій Сибіга: Для Байдена запрошення в Україну не потрібне
6 вересня, 10:35
22 березня 2022 року. Українські біженці чекають на свій багаж в аеропорту Цюріха
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
27 серпня, 06:47

Політика

Генштаб уперше розповів про успіхи на Харківському напрямку
Генштаб уперше розповів про успіхи на Харківському напрямку
Банкова пояснила, чому призначає колишніх міністра оборони і генпрокурора послами
Банкова пояснила, чому призначає колишніх міністра оборони і генпрокурора послами
Блінкен у Києві: деталі візиту
Блінкен у Києві: деталі візиту
До Києва прибув Держсекретар США Блінкен
До Києва прибув Держсекретар США Блінкен
Садовий оприлюднив список власників російського бізнесу у Львові
Садовий оприлюднив список власників російського бізнесу у Львові
Дискредитація Зеленського. Росія влаштувала провокацію у країнах Європи
Дискредитація Зеленського. Росія влаштувала провокацію у країнах Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
85K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
83K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
69K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
45K
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак
37K
Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна

Новини

ЗСУ просунулися на Донеччині і звільнили ще один населений пункт 
Сьогодні, 15:39
ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту