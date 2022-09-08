Банкова пояснила, чому призначає колишніх міністра оборони і генпрокурора послами

Андрій Сибіга: «Політичні призначення є в практиці дипломатичних служб усього світу»

Політичні призначення є в практиці дипломатичних служб усього світу. Однак важливо зберігати правильну пропорцію. Про це говорив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у розмові з «Главкомом».

«Дуже важливо, скажімо так, щоб мав місце баланс, виходячи з тієї країни, де відбувається це призначення. Якщо ми візьмемо приклад з Маркаровою (посол України в США – «Главком»), то це теж було політичне призначення. Але воно навіть не на 100% спрацювало, а на 1000%. Вона надзвичайно ефективна і дієва. І це позитивний приклад. Тому давайте дамо шанс усім проявити себе, хто, на вашу думку, підпадає під політичне призначення», – відповів Сибіга.

Водночас на Банковій підкреслюють: задоволені діяльністю наших дипломатів у США, але в деяких посольствах – ні. Про які саме амбасади йдеться обіцяють: буде видно з найближчих указів президента.

Сибіга наголосив: посольська робота – важка.

«Робота керівником місії – це справді великий виклик для будь-кого, попри його попередню посаду... Посольство це складний механізм, де працюють професійні дипломати і поточна робота забезпечується саме професіоналами. Мені здається, що в багатьох випадках політичне призначення, справді, спрацьовує», – каже заступник глави Офісу президента.

Нагадаємо, нещодавно колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова була призначена послом України у Швейцарії.