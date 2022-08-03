Колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова отримала нову посаду

Кандидатура нової амбасадорки пройшла ретельний відбір в Офісі президента – Кулеба

Колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова призначена послом України у Швейцарії, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Інформацію підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він повідомив, що підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

«Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії», – сказав він у інтерв’ю.

Глава української дипломатії зазначив, що ця ідея народилася «в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція».

За словами Кулеби, практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, адже потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.

«Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі – Андрій Єрмак (керівник офісу президента, – ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника Офісу президента – ред.) – постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний», – сказав Кулеба.

Міністр вважає, що абсолютно нормально заводити в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла.

«Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку», – зазначив очільник МЗС.



Раніше анонсували, що Венедіктова працюватиме на дипломатичному фронті.

Нагадаємо, 19 липня Зеленський офіційно звільнив Венедіктову.