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Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
22 березня 2022 року. Українські біженці чекають на свій багаж в аеропорту Цюріха
Фото: AFP

«Українці отримують у Швейцарії привілейований прийом, у порівнянні з іншими біженцями»

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд розповів,що натепер (початок серпня) в Швейцарії зареєстровано понад 60 тис. українських біженців. Про це він сказав у розмові з «Главкомом».

«Натепер (початок серпня) у нас понад 60 тис. зареєстрованих українських біженців. Але є багато тих, хто не зареєстрований, які живуть у родичів. У нас немає квоти для українців. Кожен, хто потребує притулку в Швейцарії, може приїхати, пройти процедуру і отримати статус», – розповів посол.

Він зазначив, що українці отримують у Швейцарії привілейований прийом, у порівнянні з іншими біженцями.

«Ми активували так званий S-статус. Цей особливий статус був розроблений після воєн у колишній Югославії, щоб прийняти велику кількість переміщених осіб швидко та без бюрократичних перепон, не перевантажуючи систему надання притулку. Це було правильне рішення: українські біженці можуть приїхати до нас, а наші міграційні органи можуть продовжувати розглядати заяви про притулок від людей з інших країн походження», – пояснив Вільд.

Посол Швейцарії заявив, що такий підхід полягає в наступному: українці – не справжні біженці, а евакуйовані особи, які прибули до Швейцарії, щоб захистити своїх дітей і родини.

«Але вони не хочуть залишатися поза Україною надовго, а просто хочуть бути в безпеці до кінця війни. І потім вони хочуть повернутися і жити у своїй країні. Це дуже твердий факт у реальності українських біженців. Багато з них, з ким я розмовляв, справді, чекають на повернення на батьківщину», – резюмував Вільд.

Нагадаємо, також посол Швейцарії в Україні Клод Вільд розповів, як сприйняв новину про те, що послом України в Швейцарії стане колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Читайте також: Посол Клод Вільд – про швейцарський нейтралітет та унікальність біженців з України
Теги: Швейцарія біженці

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