Банкова повідомила, що остаточно призведе до політичної дестабілізації РФ

Подоляк: «Звільнення Луганська чи Донецька викличе «ефект доміно»

Звільнення Луганська чи Донецька стане остаточним дестабілізує політичну ситуацію у РФ та викличе «ефект доміно». Для того, щоб це сталось, українським військовим потрібна зброя. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Звільнення Луганська чи Донецька викличе «ефект доміно», обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)», – написав він.

Крім того, за його словами, додаткова зброя необхідна і для того, що треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. «Тому що Росія воюватиме лише з цивільними», – констатував Подоляк.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.