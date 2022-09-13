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Усе тільки починається: США зробили заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усе тільки починається: США зробили заяву щодо контрнаступу ЗСУ
За словами Блінкена, наступ «має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені в результаті агресії Росії»
фото: Reuters

Блінкен: «Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити»

Контрнаступ Збройних сил України проти російської агресії ще тільки починається, але українські сили домоглися «значного прогресу». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Мехіко.

«Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано», – сказав він, зазначивши, наступ був забезпечений значною підтримкою з боку Сполучених Штатів необхідними засобами, однак «перш за все, це результат надзвичайної мужності і стійкості українців».

За його словами, наступ «має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені в результаті агресії Росії».  При цьому він відзначив «значний прогрес українців особливо на північному сході», додавши, що «це все ще перші дні».

Держсекретар США також заявив, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки у Росії все ще є дуже значні сили і озброєння в Україні, які вона все ще використовує "» розбору» проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури.

«Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО.

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Теги: росія США війна окупація Ентоні Блінкен

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