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Частина рашистів під час контрнаступу ЗСУ відступила до Росії, – Пентагон

Альона Боженко
glavcom.ua
Частина рашистів під час контрнаступу ЗСУ відступила до Росії, – Пентагон
На Харківщині окупанти поступилися ЗСУ своїми територіальними здобутками
фото із відкритих джерел

Росія зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута

Російські війська під час українського контрнаступу були вимушені покинути більшу частину окупованої території Харківської області, при цьому деякі з них відійшли за кордон до Росії.. Про це повідомляє CNN з посиланням представника Пентагону.

Представник Міноборони США зазначив, що ЗСУ досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення земель на півдні та сході України.

«Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із РФ», – сказав він.

За словами представника Пентагону, РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута у Донецькій області.

«Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів», – підкреслив високопосадовець.

Він додав, що Херсонській області відбуваються «усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед».

Нагадаємо, російські окупаційні війська залишили свої передові позиції під Херсоном та відійшли назад у бік річки Дніпро. Про це свідчать супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, які показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій.

Теги: Харків окупанти ЗСУ війна кордон звільнення

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