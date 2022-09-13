Частина рашистів під час контрнаступу ЗСУ відступила до Росії, – Пентагон

Росія зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута

Російські війська під час українського контрнаступу були вимушені покинути більшу частину окупованої території Харківської області, при цьому деякі з них відійшли за кордон до Росії.. Про це повідомляє CNN з посиланням представника Пентагону.

Представник Міноборони США зазначив, що ЗСУ досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення земель на півдні та сході України.

«Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із РФ», – сказав він.

За словами представника Пентагону, РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута у Донецькій області.

«Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів», – підкреслив високопосадовець.

Він додав, що Херсонській області відбуваються «усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед».

Нагадаємо, російські окупаційні війська залишили свої передові позиції під Херсоном та відійшли назад у бік річки Дніпро. Про це свідчать супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, які показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій.