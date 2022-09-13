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Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Уражені райони зосередження живої сили та бойової техніки противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 вересня

Триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 вересня.

Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Загалом протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області;
  • на Харківському напрямку – в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська;
  • на Краматорському напрямку – у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина;
  • на Авдіївському напрямку – населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – поблизу Вугледар,а Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки;
  • на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 23 вильоти.

Що відбувається у військах РФ

Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

Наші перемоги

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція «Зоопарк», артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами. Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад сімдесят тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади.

 

Теги: авіація ворог втрати окупанти ЗСУ Генштаб війна росія Україна

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