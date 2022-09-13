Як контрнаступ України змінив позиції Путіна та Зеленского – The Washington Post 

ЗСУ перемогою на Харківщині змінили хід війни

Збройні сили України протягом останнього тижня продемонстрували світові приголомшливий результат. Водночас армія загарбників зазнала поразки на Харківщині і відчутних втрат на півдні України. Видання The Washington Post проаналізувало, як змінилася розстановка сил після блискучих перемог українців і чим це виллється Кремлю, який досі не визнає своїх втрат.

Армія України чудово спланувала свій наступ. Повідомлення про наступ на окупований Херсон було стратегічним ходом. Тим часом наші захисники акумулювали сили на Харківщині на північному сході, і прорвалися в нищівному нападі, який змусив Росію відступити та повернути тисячі кілометрів загарбаної території.

Після майже семи місяців війни і перемог ЗСУ президент України Володимир Зеленський перебуває у сильній позиції для імовірних перемовин із країною-терористкою. Відтак зможе використати це для дипломатичного тиску під час переговорів, про які нещодавно знову заговорила Москва.

Президент Росії Володимир Путін хоч і не визнає поразок своєї армії, однак факти не приховаєш. Навіть усередині РФ вже говорять, що російські війська на Харківщині зазнали серйозної поразки. Несхвалення росіян, в тім числі наближених до кремліського диктатора осіб, спрямоване проти генерала Валерія Герасимова, начальника Генштабу Росії, та Сергія Шойгу, міністра оборони.

Українці дали Росії урок маневрової війни в Херсоні та Харкові. Як відповість на це Путін, поки невідомо. Можливо, Кремль спробує відхреститися, буцімто його «спецоперація» ніколи не була спрямована на Херсон і Харків. Мовляв, йшлося про Донбас, який згідно з байкою загарбників, «бомбили вісім років». Водночас The Washington Post припускає, що Путін може посилити напади на Україну та навіть її західних союзників.

За словами журналістів, своєю мужністю в бою Україна переписує історію ХХІ століття. Зупинивши нахабне вторгнення диктатора, українці стали символом цінностей, якими дорожить Захід.

Тим часом США вважають, що контрнаступ Збройних сил України проти російської агресії ще тільки починається, але українські сили домоглися «значного прогресу».

Як відомо, російські окупаційні війська залишили свої передові позиції під Херсоном та відійшли назад у бік річки Дніпро. Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.

Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українці завоювали східну Харківську область, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.

Масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і спонукає росіян залишити окуповані частини України далеко за лінією зіткнення.

Нагадаємо, активний контрнаступ ЗСУ примусив російське військове керівництво вивести з Харківської області частини російських військ зі складу 1-ї гвардійської танкової армії. Саме її РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.