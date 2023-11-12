Банкова прокоментувала ідею приєднати Україну до НАТО частинами
Подоляк різко розкритикував пропозицію колишнього генсека НАТО
Якщо Україна вступить до НАТО без окупованих територій, це й надалі заохочуватиме Росію до ведення агресивної війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram.
Посадовець різко розкритикував пропозицію колишнього генсека НАТО приєднати України до Північноатлантичного альянсу без тимчасово окупованих Росією територій.
«Люблю (сарказм) періодичні дивні пропозиції щодо «врегулювання конфлікту в Україні». Вони досі доводять, що причини й наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО… частинами – територіями, які не під окупацією. От уже ж ці «прості рішення», які завжди зрештою коштують дуже дорого...», – написав посадовець.
Подоляк навів три аргументи, чому ідея колишнього генсека невдала.
«По-перше, сама розмова про таку можливість явно провокує Росію на подальшу ескалацію, заохочує її до агресивної війни: «Ще трохи – і Україна зламається. Треба дорізати громадян, доатакувати ракетами. Це ж очевидно? Безперечно», – зауважив радник.
По-друге, за його словами, немає гарантій, що Росія захоче погодитися на «Україна в НАТО».
«Хто гарантує, що РФ не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій? Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності... умовної лінії розмежування? Чи теорія не передбачає практики?», – написав він.
Подоляк наголосив на недоцільності таких «дивовижних пропозицій».
«...навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції... Замість того, щоб усвідомити нарешті три прописні істини: РФ абсолютно недоговороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі; РФ у такому вигляді лише масштабуватиме ризики й намагатиметься реалізувати свої агресії; лише значна «військово/технологічна допомога» Україні розв’язує проблему європейської безпеки та гарантує повернення до стабільних глобальних правил…», – підкреслив посадовець.
Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (у 2009-14 рр.) висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.
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