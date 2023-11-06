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«Укренерго» просить Польщу терміново викупити надлишки української електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» просить Польщу терміново викупити надлишки української електроенергії
фото ілюстративне

Польському оператору запропонували викупити 900 МВт-год у денні години

Завдяки вітряній та сонячній погоді значно зросло виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У енергосистемі утворився профіцит, коли виробництво перевищує рівень споживання електроенергії в країні. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом і уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ (відновлювальні джерела електроенергії), «Укренерго» сьогодні, 6 листопада, звернулося до польського оператора енергосистеми PSE із запитом про надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків української електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Польському оператору запропонували викупити 900 МВт-год у денні години.

«Це допоможе уникнути витрат на компенсацію обмеження роботи об'єктів ВДЕ», – пояснюють у компанії.

Оператор запевняє, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.

«Укренерго» не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго», – додали там.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до «найжахливішої зими в історії», намагаючись захистити свою енергосистему від російських атак.

Теги: Польща електроенергія Україна

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