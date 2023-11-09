ЄС шукає варіант, як обійти вето Угорщини на допомогу Україні – Bloomberg

ЄС розглядає альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року

Запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках

У Європейському союзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами джерел видання, запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках.

Журналісти уточнюють, що частина країн Євросоюзу виступає за якнайшвидшу розробку альтернативного рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Угорщину.

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Але Іспанія, яка зараз головує в ЄС, та Європейська комісія виступають за досягнення угоди у рамках довгострокового бюджету, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Раніше Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти, заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто у соціальній мережі Facebook. На думку дипломата, Київ не виконав вимог для приєднання до ЄС, тому такі розмови недоречні.

До слова, єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан заявив, що Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, яке передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.