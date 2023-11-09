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ЄС шукає варіант, як обійти вето Угорщини на допомогу Україні – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС шукає варіант, як обійти вето Угорщини на допомогу Україні – Bloomberg
ЄС розглядає альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року
фото з відкритих джерел

Запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках

У Європейському союзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках.

Журналісти уточнюють, що частина країн Євросоюзу виступає за якнайшвидшу розробку альтернативного рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Угорщину.

Але Іспанія, яка зараз головує в ЄС, та Європейська комісія виступають за досягнення угоди у рамках довгострокового бюджету, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Раніше Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти, заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто у соціальній мережі Facebook. На думку дипломата, Київ не виконав вимог для приєднання до ЄС, тому такі розмови недоречні.

До слова, єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан заявив, що Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, яке передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.

Теги: Європейський союз Угорщина Україна

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