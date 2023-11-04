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Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
«Мир і перемога неможливі без членства Українаї в НАТО»
фото: Європейська солідарність

«Якщо ви візьмете вимоги до України для вступу в ЄС і вступу в НАТО – вони збігаються на 95%»

Вікно можливостей для членства України в НАТО дуже вузьке, і якщо ним не скористатися, воно може закритися на ціле покоління – про це сказав Петро Порошенко в ефірі телемарафону «7 кроків до ЄС» на телеканалах «Прямий» і «5 канал». Він наголосив: треба зробити все можливе, щоб на Вашингтонському саміті отримати запрошення в Альянс і гарантії безпеки до вступу – на зразок гарантій для Швеції та Фінляндії. 

«Якщо ви візьмете вимоги до України для вступу в ЄС і вступу в НАТО – вони збігаються на 95%. І там, і там верховенство права, демократія, свобода, економічні критерії. До НАТО додаються критерії безпеки, які вже зараз є критеріями для Європейського Союзу», – сказав Порошенко. 

«Щодо вікна можливостей я б сказав, що воно дуже швидко закриється, і невідомо на який час воно закриється, але якщо бути відвертим, то воно може бути закрите на ціле покоління», – застеріг пʼямий президент. 

«Наступного року серед наших партнерів, тих, від кого залежить наш вступ в НАТО, в 43-х країнах або об’єднаннях відбуваються вибори – від Європарламенту до Сполучених Штатів Америки, від основних країн-членів Європейського Союзу аж до Тайваню. І після виборів ситуація буде змінена», – пояснює Порошенко. 

«Від цього залежить, чи залишиться Україна чи ні. Бо саме це поставлено на карту. Я не маю жодного сумніву, що ми переможемо, але левову частину роботи ми маємо зробити вже і зараз. Не у 2024 році, а вже і зараз. Всі критерії по НАТО ми маємо виконувати і відправляти всім країнам-членам. Ми маємо запрошувати їхніх представників для оцінки прогресу. Ми маємо зробити максимум можливого, щоб у Вашингтоні влітку наступного року ми отримали не один, а два документи: перший документ – це запрошення, за яке проголосують всі країни-члени. Для того, щоб вони проголосували, наші депутати, парламентарі, експерти, активісти, урядовці і президент мають працювати з кожною країною-членом, їхати переконувати, заручатися їхньою підтримкою для того, щоб підготувати саміт», – пояснює Петро Порошенко. 

«Коли всі зрозуміють, включно з нашими партнерами, що мир і перемога неможливі без членства Українаї в НАТО, у них з’являться додаткові аргументи. А друга позиція – додатково до запрошення нам потрібні не запевнення у безпеці, якими ми ситі з Будапештським меморандумом. Ми маємо вивчити і використовувати досвід Швеції і Фінляндії, де надаються справжні ратифіковані гаранті. Гарантії, які будуть діяти до нашого членства. Запрошення і гарантії є завданням по нашій євроатлантичній інтеграції», – резюмує Порошенко. 

Теги: Петро Порошенко НАТО Україна

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