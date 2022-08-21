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Банкова прокоментувала закиди Росії про отруєння військових

Альона Боженко
glavcom.ua
Банкова прокоментувала закиди Росії про отруєння військових
Україна відкидає звинувачення в отруєнні окупантів
фото: Радіо Свобода

В Офісі президента заявили, що українська земля ніколи не буде гостинною до окупантів

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на звинувачення Міноборони Росії в отруєнні окупантів у Запорізькій області натякнув, що окупанти отруїлися алкоголем. Про це він написав у Telegram.

За його словами, російські посадовці постійно намагаються «очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями».

«Так от, уважно ознайомившись з офіційною заявою Міністерства оборони Росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні «хімічної зброї» (до речі, вони про це кажуть з усією серйозністю), можемо сказати таке (теж серйозно): Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками «армії Росії» абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків», – написав Подоляк.

Він додав, що українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що російські військові, які виконували завдання у районі Василівки Запорізької області, потрапили до шпиталю з ознаками сильного отруєння.

У їхньому організмі виявлено отруйну речовину ботулотоксин типу «В». Міноборони РФ заявило, що отруєння їхніх військових – «хімічний тероризм». Результати аналізів мають намір скерувати до Організації із заборони хімічної зброї.

Теги: Михайло Подоляк отруєння окупанти росія війна в Україні

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