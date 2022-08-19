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Окупанти ріжуть на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат – радник мера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти ріжуть на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат – радник мера
фото: GMK Center

Загарбники продовжують «годувати» маріупольців брехливою надією на відновлення заводу

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти почали вирізати металургійний комбінат ім. Ілліча на металобрухт. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це викликано початком розпилу крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт», – зазначив він.

За словами Андрющенка, попри це загарбники продовжують «годувати» маріупольців брехливою надією на відновлення заводу.

«Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат – став металобрухт. Який досі не під санкціями. Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна (ватажок «ДНР»). Який третій день строчить з Маріуполя кураторам з Росії. Співпадіння? Не думаю», – додав радник мера.

Як раніше повідомлялося, окупанти намагаються вивезти з порту Маріуполя всю металопродукцію до РФ

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Теги: війна окупація Маріуполь металургія

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