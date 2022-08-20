Як окупанти в Севастополі намагалися збити безпілотник: епічне відео

Російські військові стріляли по безпілотнику з автоматів Калашникова

Окупанти в Севастополі намагалися збити безпілотник із «найсучаснішої системи ППО»

Російські окупанти помітили безпілотник, коли той наближався до штабу ЧФ РФ у Севастополі, та намагалися збити його з автоматів Калашникова.

Відповідне відео з’явилося у соцмережі.

На відео чути, як окупанти стріляють по дрону.

Водночас «губернатор» Севастополя озвучив нову версію вибуху у штабі ЧФ РФ: безпілотник нібито було збито над штабом флоту, він упав на дах та загорівся. «Ураження не сталося», – заявив Развожаєв.

Як відомо, 20 серпня вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

Нагадаємо, у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

19 серпня в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.

Також 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.