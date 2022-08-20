Окупанти можуть відключити ЗАЕС від живлення, – розвідка

На ЗАЕС можуть виникнути критичні ситуації

На Запорізькій атомній електростанції окупанти продовжили на невизначений термін «вихідні» для українського персоналу, що може свідчити про намір відключити станцію від живлення. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

«Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили «короткотривалі вихідні» для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових. При цьому тривалість "вихідних» не уточнюється. Натомість, на станцію повернули частину представників «Росатому». Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

В такому разі станція може залишитись без електроживлення, а аварійне електропостачання здійснюватиметься за допомогою дизельних підстанцій. Такий сценарій створює потенційну небезпеку, бо на ЗАЕС можуть виникнути критичні ситуації.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ «анонсували» провокацію на ЗАЕС, заявивши, що Україна готує провокацію на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до Львова. Українська розвідка своєю чергою повідомила, що російські загарбники можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.