Банкова розповіла про ставки Кремля на цю зиму

Подоляк вважає, що Росія продовжить ядерне залякування на випадок поразки

Взимку Росія застосує проти України класичну путінську тріаду: ядерні погрози, удари по енергетичних об'єктах й інформаційну кампанію. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами радника Банкової, класична тріада президента Росії Володимира Путіна включає:

геноцидні енергетичні атаки, щоб залишити мільйони людей без електрики і викликати потік біженців;

інформаційна кампанія про необхідність припинення вогню для припинення страждань;

ядерне залякування на випадок поразки.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.