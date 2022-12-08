США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї

Речник Держдепартаменту Нед Прайс «Ми вважаємо, що будь-які балачки абсолютно безвідповідальні».

Сполучені Штати Америки відреагували на погрози російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю після того, як він у своєму виступі заявив про нові ризики атомної війни. Зокрема речник Держдепартаменту Нед Прайс назвав їх порожніми і безвідповідальними. Про це пише «Голос Америки».

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«Ми вважаємо, що будь-які балачки абсолютно безвідповідальні. Якщо не застосує першою за жодних обставин, значить, і друга теж не застосує. Тому що можливості застосування ядерного удару по нашій території сильно обмежені», – наголосив Прайс.

Речник нагадав, що ядерні держави з часів холодної війни, включаючи Китай, Індію, Сполучені Штати та саму Росію, завжди гарантували, що «ядерна війна – це те, що ніколи не можна розпочинати і що її не можна виграти». «Це небезпечно та суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни», – додав Прайс.

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Нагадаємо, говорячи про продовження війни російський президент заявив, що РФ «захищатиме себе усіма засобами, що мають у розпорядженні» і нагадав про загрозу ядерної війни. «Ядерні сили у нас у більш просунутому стані, ніж у будь-якої іншої країни світу. Але ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою по всьому світу», – сказав Путін.

Путін також повідомив, що велика кількість американської тактичної ядерної зброї розташована в Європі. РФ свою зброю нікому не передає. За його словами, Росія не збожеволіла і усвідомлює те, що таке ядерна зброя.

За повідомленням Інститут вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною.