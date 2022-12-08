Головна Світ Політика
search button user button menu button

США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
США засудили погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю
фото: usembassy.gov

Речник Держдепартаменту Нед Прайс «Ми вважаємо, що будь-які балачки абсолютно безвідповідальні».

Сполучені Штати Америки відреагували на погрози російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю після того, як він у своєму виступі заявив про нові ризики атомної війни. Зокрема речник Держдепартаменту Нед Прайс назвав їх порожніми і безвідповідальними. Про це пише «Голос Америки».

«Ми вважаємо, що будь-які балачки абсолютно безвідповідальні. Якщо не застосує першою за жодних обставин, значить, і друга теж не застосує. Тому що можливості застосування ядерного удару по нашій території сильно обмежені», – наголосив Прайс.

Речник нагадав, що ядерні держави з часів холодної війни, включаючи Китай, Індію, Сполучені Штати та саму Росію, завжди гарантували, що «ядерна війна – це те, що ніколи не можна розпочинати і що її не можна виграти». «Це небезпечно та суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни», – додав Прайс.

Нагадаємо, говорячи про продовження війни російський президент заявив, що РФ «захищатиме себе усіма засобами, що мають у розпорядженні» і нагадав про загрозу ядерної війни. «Ядерні сили у нас у більш просунутому стані, ніж у будь-якої іншої країни світу. Але ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою по всьому світу», – сказав Путін.

Путін також повідомив, що велика кількість американської тактичної ядерної зброї розташована в Європі. РФ свою зброю нікому не передає. За його словами, Росія не збожеволіла і усвідомлює те, що таке ядерна зброя.

За повідомленням  Інститут вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною. 

Читайте також:

Теги: президент Китай путін ядерна зброя війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна змушена ставати сильнішою у військовому плані
Чи потрібна Україні ядерна зброя
3 листопада, 13:29
Президент Франції Емманюель Макрон
Макрон та ядерна зброя. Чи є тут зрада?
13 жовтня, 14:56
В ядерній війні переможців не буде
Ядерна зброя не гарантує Росії перемоги у війні – глава МЗС Фінляндії
29 листопада, 23:27

Політика

США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
Комітет Сенату США визнав дії РФ геноцидом проти українців
Комітет Сенату США визнав дії РФ геноцидом проти українців
Захід тисне на ООН щодо експертної оцінки збитих в Україні дронів
Захід тисне на ООН щодо експертної оцінки збитих в Україні дронів
США розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів — CNN
США розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів — CNN
У Молдові невідомі «мінували» посольство України. Відкрито кримінальну справу
У Молдові невідомі «мінували» посольство України. Відкрито кримінальну справу
Президенту Перу оголосили імпічмент і відразу арештували: деталі скандалу
Президенту Перу оголосили імпічмент і відразу арештували: деталі скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
9887
Росія планує новий наступ – Столтенберг
9064
Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати
7405
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
7268
Дуже неприємно, коли Путіну допомагають в Україні
7187
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту