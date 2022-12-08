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Путін програв за всіма напрямками. Генерал Міллі спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін програв за всіма напрямками. Генерал Міллі спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ  
Взимку у ЗСУ з'явиться потенційна можливість наступу
фото: Генштаб

Воєначальник вважає, що сьогодні ситуація на фронті стабілізується, а взимку бойові дії «трохи» сповільняться через мороз

Взимку з’явиться нова потенційна можливість нового контрнаступу ЗСУ.  Наразі російський диктатор Володимир Путін програв за всіма напрямками, зараз фронт стабілізувався.  Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

За його словами, війна Росії проти України триває вже майже 10 місяців, проте Путін зазнав невдачі в усіх напрямках. Він зазначив, що Збройні Сили України відстояли Київ, а згодом встояли на сході.

Міллі також згадав успіхи ЗСУ під час наступу в Харківській області та звільнення Херсона від росіян. «Але Росія, як і раніше, окупує частину української території, попереду ще багато бойових дій», – зазначив генерал.

Воєначальник вважає, що сьогодні ситуація на фронті стабілізується, а взимку бойові дії «трохи» сповільняться через мороз і тоді з'явиться потенційна можливість наступу.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: війна Генштаб диктатор звільнення контрнаступ путін росія фронт США ЗСУ

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