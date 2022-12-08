Головна Світ Політика
search button user button menu button

Видання Politico дало Путіну нову кличку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Видання Politico дало Путіну нову кличку
Путіна визнано «невдахою року»
фото: Politico

Фіаско на фронті призвело до рекордного падіння рейтингу Путіна в РФ

Американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.

«Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само стрімко, як і почався… Війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве утримуються на сході країни. Його рішення призвати сотні тисяч нових солдатів змусило чоловіків призовного віку залишити країну», – зазначає видання.

Захопивши у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну значну частину її територій, після початку контрнаступу ЗСУ російська армія стала їх стрімко втрачати, що призвело у підсумку до її ганебної втечі з Херсона на лівий берег Дніпра.

Таке фіаско спровокувало розкол всередині прокремлівськи налаштованих громадян РФ та рекордне падіння рейтингу Путіна, а вимушене оголошення мобілізації в країні, щоб поповнити колосальні втрати окупаційних військ, ще більше погіршило ситуацію.

При цьому журналісти вважають, що нездатність Путіна здійснити свою мрію не означає, що він більше не буде кошмаром для сусідніх з Росією країн.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що взимку з’явиться нова потенційна можливість нового контрнаступу ЗСУ.  Наразі російський диктатор Володимир Путін програв за всіма напрямками, зараз фронт стабілізувався.  

Читайте також:

Теги: армія путін президент втрати наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін має мільярдні статки
Путін може бути власником панамського офшору, куди виведено $1,12 млрд
Сьогодні, 06:49
США засудили погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
Сьогодні, 08:53
Аналітики ISW вважають, що Путін створює умови для затяжної війни з Україною
Путін створює умови для затяжної війни з Україною – ISW
Сьогодні, 05:31

Політика

Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити
Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити
Видання Politico дало Путіну нову кличку
Видання Politico дало Путіну нову кличку
Орбан передумав. Угорщина надасть фінансову допомогу Україні, але є умова
Орбан передумав. Угорщина надасть фінансову допомогу Україні, але є умова
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
Комітет Сенату США визнав дії РФ геноцидом проти українців
Комітет Сенату США визнав дії РФ геноцидом проти українців
Захід тисне на ООН щодо експертної оцінки збитих в Україні дронів
Захід тисне на ООН щодо експертної оцінки збитих в Україні дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
12K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
11K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
9393
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8767
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
8186
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту