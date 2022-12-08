Видання Politico дало Путіну нову кличку

Фіаско на фронті призвело до рекордного падіння рейтингу Путіна в РФ

Американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.

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«Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само стрімко, як і почався… Війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве утримуються на сході країни. Його рішення призвати сотні тисяч нових солдатів змусило чоловіків призовного віку залишити країну», – зазначає видання.

Захопивши у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну значну частину її територій, після початку контрнаступу ЗСУ російська армія стала їх стрімко втрачати, що призвело у підсумку до її ганебної втечі з Херсона на лівий берег Дніпра.

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Таке фіаско спровокувало розкол всередині прокремлівськи налаштованих громадян РФ та рекордне падіння рейтингу Путіна, а вимушене оголошення мобілізації в країні, щоб поповнити колосальні втрати окупаційних військ, ще більше погіршило ситуацію.

При цьому журналісти вважають, що нездатність Путіна здійснити свою мрію не означає, що він більше не буде кошмаром для сусідніх з Росією країн.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що взимку з’явиться нова потенційна можливість нового контрнаступу ЗСУ. Наразі російський диктатор Володимир Путін програв за всіма напрямками, зараз фронт стабілізувався.