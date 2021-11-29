Банкова відреагувала на ідею Ердогана стати посередником між Зеленським і Путіним

Україна вважає Туреччину потужним гравцем на глобальному політичному ринку

Офіс президента України Володимира Зеленського вітає бажання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у конфлікті з Російською Федерацією. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Безумовно, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну, для звільнення людей, які утримуються в полоні або які потрапили у важкі життєві умови у зв'язку з багаторічними агресивними діями проксі-груп РФ. І тим більше ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким сьогодні є Туреччина на глобальному політичному ринку», – зазначив Подоляк.

За його словами, позиція Туреччини завжди конкретно аргументована і враховується всіма іншими гравцями, причому далеко не тільки в нашому регіоні.

«Президенти Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали те, що можна зробити для ефективної стабілізації ситуації в нашому регіоні. Попутно зауважу, що турецький президент в контактах зі своїм російським колегою незмінно намагається позначити проблеми регіональної безпеки. Особливо в тих аспектах, які стосуються долі кримських татар», – підкреслив радник.

Подоляк уточнив, що нещодавно Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним передав список кримських татар, які утримуються російською стороною і на звільненні яких наполягає Україна.

«Є й інші такі приклади, в тому числі і вельми делікатні, які поки не підлягають публічному озвучуванню. Ми дуже цінуємо цю активність президента Ердогана і вдячні за неї. І було б правильним, щоб російська сторона не відкидала посередницькі зусилля президента Туреччини. Ці зусилля справедливі, збалансовані і відображають інтереси всього нашого регіону в цілому», – додав радник глави Офісу президента.

Сьогодні стало відомо, що Ердоган хоче стати посередником між Зеленським і Путіним.

До слова, 26 листопада під час скандального пресмарафону президента України Зеленський заявив, що розвідник Василь Бурба «намагався втягнути Україну в скандал із Туреччиною».

Також нагадаємо, що Ердоган планує обвалити турецьку ліру. Економічна криза триває у Туреччині вже кілька тижнів.

Крім того, Кремль заявив, що в Україні «президент нагнітає істерику».