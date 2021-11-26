Ердоган планує обвалити турецьку ліру

Турецький президент пообіцяв знову знизити ключову ставку

Президент Туреччини Тайіп Ердоган звинуватив зовнішні сили у падінні ліри та заявив, що курс на зниження ставки буде продовжено.

«Ми наш народ, наших фермерів не віддамо на поталу ставці. Є іноземні агенти, вони на нас наступають, намагаються дискредитувати нашу визвольну економічну війну, але хоч би що вони робили, ми від нашої економічної програми не відмовимося. Вона спрямована на зростання виробництва та зайнятості», – заявив Ердоган під час виступу в Ізмірі.

Він додав, що валютні резерви Центрального банку Туреччини збільшилися з $27,5 мільярда до $127 мільярдів.

Турецька валюта подешевшала протягом року більш ніж на 40%, а 23 листопада встановила новий антирекорд, впавши з 11,37 до 13,21 ліри за долар. Таке різке падіння за добу є максимальним протягом останніх 20 років. Воно сталося після того, як минулого четверга центробанк Туреччини ухвалив рішення знизити облікову ставку до 15% з 16%, а в понеділок президент Туреччини у телезверненні знову висловився за зниження облікової ставки.

Раніше лідери основних опозиційних партій Туреччини звинуватили Ердогана у некомпетентності та закликали провести дострокові вибори на тлі рекордного падіння курсу ліри. Турецький лідер відкинув цей заклик, заявивши, що президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться, як і було заплановано, у червні 2023 року.

24 листопада повыдомлялося, що турецька ліра продовжує рекордне падіння після заяви Ердогана.

Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

А в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.



