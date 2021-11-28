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    Кремль заявив, що в Україні «президент нагнітає істерику»

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    У Москві кажуть, що не готують наступів ні на кого - Кремль заявив, що в Україні «президент нагнітає істерику»
    У Москві кажуть, що не готують наступів ні на кого
    Фото з відкритих джерел

    У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці паніки

    Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає неприйнятною «істерику», яку нібито нагнітають навколо скупчення російських військ біля кордону з Україною ЗМІ, а також президент України Володимир Зеленський. Про це сказав Пєсков у коментарі ТАСС.

    «Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною», – висловився Пєсков.

    Коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін «має публічно сказати» про відсутність планів нападу на Україну, Пєсков заявив: «Твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні й невірні по суті».

    «Ми побоюємося, ми вже говорили, що це нагнітання може бути спробою приховати власну підготовку [України] щодо силового вирішення проблеми Донбасу. Це було б повним божевіллям», – заявив Пєсков.

    Він також стверджує, що «Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого».

    «Росія – абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена у добрих відносинах зі своїми сусідами», – запевнив представник Кремля.

    При цьому він залишив без відповіді питання про нібито переданий через президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана список на обмін утримуваними особами.

    «Список – без коментарів», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи отримано цей документ російською стороною.

    Нагадаємо, під час пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив: Путін повинен публічно заявити, що не планує ескалацію на Донбасі.

    Як відомо, генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну. Також генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну

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    Теги: Росія Путін Володимир Зеленський президент
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    Кремль заявив, що в Україні «президент нагнітає істерику»