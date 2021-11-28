Кремль заявив, що в Україні «президент нагнітає істерику»
У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці паніки
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає неприйнятною «істерику», яку нібито нагнітають навколо скупчення російських військ біля кордону з Україною ЗМІ, а також президент України Володимир Зеленський. Про це сказав Пєсков у коментарі ТАСС.
«Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною», – висловився Пєсков.
Коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін «має публічно сказати» про відсутність планів нападу на Україну, Пєсков заявив: «Твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні й невірні по суті».
«Ми побоюємося, ми вже говорили, що це нагнітання може бути спробою приховати власну підготовку [України] щодо силового вирішення проблеми Донбасу. Це було б повним божевіллям», – заявив Пєсков.
Він також стверджує, що «Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого».
«Росія – абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена у добрих відносинах зі своїми сусідами», – запевнив представник Кремля.
При цьому він залишив без відповіді питання про нібито переданий через президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана список на обмін утримуваними особами.
«Список – без коментарів», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи отримано цей документ російською стороною.
Нагадаємо, під час пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив: Путін повинен публічно заявити, що не планує ескалацію на Донбасі.
Як відомо, генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну. Також генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну