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    Ердоган хоче стати посередником між Зеленським і Путіним

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    Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган пропонує шляхи вирішення конфлікту - Ердоган хоче стати посередником між Зеленським і Путіним
    Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган пропонує шляхи вирішення конфлікту
    фото: Офіс президента

    Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився мир

    Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною та Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир, повідомляє Hurriyet.

    «Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним», – відповів Ердоган.

    За його словами, із цього приводу він пропонує посередництво

    «Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці перемовини як з Україною, так і з Путіним», – додав він.

    Сьогодні на ранковому брифінгу прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

    «Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку – представники самопроголошених республік», – заявив Пєсков.

    До слова, 26 листопада під час скандального пресмарафону президента України Зеленський заявив, що розвідник Василь Бурба «намагався втягнути Україну в скандал із Туреччиною».

    Також нагадаємо, що Ердоган планує обвалити турецьку ліру. Економічна криза триває у Туреччині вже кілька тижнів.

    Крім того, Кремль заявив, що в Україні «президент нагнітає істерику».

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія бойовики на Донбасі Київ саміт війна Путін Анкара скандал Володимир Зеленський президент
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    Ердоган хоче стати посередником між Зеленським і Путіним