Ердоган хоче стати посередником між Зеленським і Путіним

Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився мир

Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною та Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир, повідомляє Hurriyet.

«Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним», – відповів Ердоган.

За його словами, із цього приводу він пропонує посередництво

«Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці перемовини як з Україною, так і з Путіним», – додав він.

Сьогодні на ранковому брифінгу прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

«Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку – представники самопроголошених республік», – заявив Пєсков.

До слова, 26 листопада під час скандального пресмарафону президента України Зеленський заявив, що розвідник Василь Бурба «намагався втягнути Україну в скандал із Туреччиною».

Також нагадаємо, що Ердоган планує обвалити турецьку ліру. Економічна криза триває у Туреччині вже кілька тижнів.

Крім того, Кремль заявив, що в Україні «президент нагнітає істерику».