Зеленський про операцію з «вагнерівцями»: Ердоган нас би не пробачив

Президент обурився, що ЗМІ почали «захищати таких людей» як Василь Бурба

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з колишнім керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою щодо спецоперації з затримання «вагнерівців», після якої зрозумів, що її дозволяти не можна. Про це Зеленський сказав під час пресмарафону.

«Приходить товариш Бурба... і розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання, я йому прямо його задав: «Турецькі авіалінії» – Ердоган має знати? – Ні. – Зрозумів». Я не хочу вдаватися в подробиці, що я не вірю, що це наша операція, у мене відчуття, що нас втягують. Я кажу: «Хочу знати. Літак «Турецьких авіаліній», що вилітає з Мінська, – там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини і не лише, понад 100 людей. Коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні, у мене запитання: а якщо бойовики захоплять цей літак – може бути? Може. А може бути таке, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Навіть краще: ми звинуватимо в цьому інших (нібито відповів Бурба – ред)», – сказав президент.

Він також заявив, що це «не наша операція».

За словами Зеленського, коли Бурба вийшов із Офісу президента, він сказав, що після США Бурба хоче посварити Зеленського з Ердоганом і втягнути Україну у величезний скандал із Туреччиною.

«Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, такі речі! Як він нам допомагає! Я б ніколи не в'їхав у цю стіну. Тому я й кажу: ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було», – додав президент.

На думку Зеленського, коли Бурба зрозумів, що його ідеї були «хлопнуті й розколоті» Росією, він вирішив злити цю інформацію через ЗМІ.

«Я більше не хотів зустрічатися з цією людиною, який не є розвідником нашої держави. Ось і все.

Секретар йому щось сказав? Усі мої розпорядження письмові! Яке розпорядження? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? У нього немає повноважень. Як він його слухався?», – додав президент та обурився, що ЗМІ почали «захищати таких людей» як Бурба.

Також Зеленський повідомив скандальну інформацію про Бурбу.

А ще Зеленський заявив, що Бурба хотів передати викрадену формулу вакцини.

Раніше радник Банкової заявив, що спецоперацію із захоплення «вагнерівців» насправді переносили тричі. При цьому всі три рази ініціатором її перенесення був начебто не президент, а сам тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба.

Як відомо, представники влади після розслідування зриву операції із захоплення «вагнерівців» стали активно поливали брудом генерала Василя Бурбу, який керував спецоперацією. Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони називають авантюристом та намагаються дискредитувати.

Як відомо, через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, також звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР, які готували спецоперацію.

До слова, розвідників, які готували спецоперацію щодо «вагнерівців», позбавили закордонних паспортів (відео).

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців».

Крім того, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.