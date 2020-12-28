«Батьківщина» єдина політсила, чий рейтинг виріс, – опитування

За даними дослідження, якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, то до Ради пройшло б чотири партії

Аналітика підтримки упродовж останніх місяців показує, що її збільшила лише «Батьківщина». Всі інші партії або зберегли свої позиції, або їхній відсоток підтримки зменшився, свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група «Рейтинг».

Партія «Батьківщина», яку очолює нардепка Юлія Тимошенко, виявилася єдиною політичною силою, яка упродовж останніх місяців збільшила рейтинги, інші основні політичні сили зберігають або навіть втрачають позиції. Такі результати опитування громадської думки презентувала на своєму сайті 23 грудня Соціологічна група «Рейтинг».

За даними дослідження, якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, то до Верховної Ради пройшло б чотири партії, їхній рейтинг серед тих, хто пішов би на вибори та визначився із уподобаннями, має такий вигляд:

«Слуга народу» – 21,1%;

ОПЗЖ – 17,3%;

«Європейська солідарність» – 15,2%;

«Батьківщина» – 10,9%.

Решта політичних сил не проходить п'ятивідсотковий бар'єр.

Графік зміни підтримки упродовж останніх місяців засвідчує, що її збільшила лише «Батьківщина». Решта партій або зберегли свої позиції, або їхній відсоток підтримки зменшився.

Дослідження проводили із 16-го до 20 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність – 2000 респондентів. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження – щонайбільше 2,2%.